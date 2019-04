Homem é espancado após atropelar idosa em Americana

Um homem foi espancado por populares após atropelar uma idosa e fugir do local na noite desta segunda-feira, no Parque da Liberdade, em Americana. Tanto o indivíduo agredido quanto a mulher atropelada foram atendidos no Hospital Municipal de Americana e passam bem.

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu à ocorrência, o rapaz de 26 anos invadiu a calçada com um Fiat Palio e atropelou a idosa, de 70, no cruzamento das ruas Florindo Cibin e Serra do Espigão Mestre, por volta das 19h. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Após o atropelamento, o condutor do automóvel fugiu a pé do local e acabou detido e espancado por populares perto dali, enquanto a idosa, que teve apenas ferimentos leves, era socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Americana.

Neste momento, uma testemunha e os próprios bombeiros solicitaram a presença da Gama, em função das agressões ao indivíduo.

Ainda segundo os patrulheiros, o rapaz ficou bastante machucado após ser espancado e teve de levar pontos na cabeça, mas estava consciente e passa bem.

Até o fechamento desta reportagem, por volta das 23h desta segunda, o caso ainda não havia sido registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.