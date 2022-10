Homem é esfaqueado em briga com morador de rua em Americana

Tentativa de homicídio ocorreu na madrugada deste sábado, no bairro São Manoel; autor foi preso

Um auxiliar geral de 26 anos foi esfaqueado na madrugada deste sábado (22), no bairro São Manoel, em Americana, numa briga com um morador em situação de rua. O autor da tentativa de homicídio foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para a delegacia do município.

A mulher da vítima, uma operadora de 30 anos, disse aos policiais militares que ela e o marido estavam em um bar na Avenida Paschoal Ardito quando, ao irem embora, o auxiliar geral começou a discutir com um morador em situação de rua.

A mulher disse que tentou apartar a briga, sendo empurrada por um deles. O morador correu rumo à Rua Emílio Covessi, sendo seguido pela vítima. Quando a operadora se aproximou de ambos, encontrou o morador em cima do marido dela com uma faca.

Segundo a mulher, o morador correu. Quando viu que o marido estava ferido, ela pressionou o machucado e gritou por socorro.

Um técnico de informática que mora próximo do local onde ocorreu o crime disse que escutou uma pessoa pedindo ajuda e, ao ver o que estava acontecendo, se deparou com uma mulher pressionando o ferimento de um homem. Ele ligou para a Polícia Militar e o resgate do Corpo de Bombeiros.

O autor do crime, de 41 anos, disse que estava na Avenida Paschoal Ardito quando avistou um casal brigando. Ele afirmou ter pedido um dinheiro para o auxiliar geral, que teria se irritado, o agredindo com um soco. A mulher teria tentado separar a briga.

O morador disse ainda que a vítima falou que iria matá-lo. Nesse momento, ele correu, sendo seguido pelo auxiliar geral e atingido com um soco. O morador, então, pegou uma faca e o atingiu na altura do tórax.

Até o fechamento desta edição, a vítima passava por cirurgia no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.