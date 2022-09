Homem é esfaqueado durante discussão em frente a churrascaria de Americana

Um homem foi esfaqueado durante uma discussão em frente à churrascaria Prenda Gaúcha, por volta das 10h30 desta sexta-feira (30), na altura da rotatória da Rua Fortunato Faraone com a Rua Florindo Cibin, em Americana. O agressor estava no primeiro dia de trabalho como freelancer no estabelecimento.

De acordo com o proprietário da churrascaria, Reinaldo Nascimento, a vítima disse que estava devendo R$ 100 ao agressor, que iniciou a discussão quando o viu passando pela Rua Manoel dos Santos Azanha, esquina com a churrascaria. O esfaqueado também trabalhou como freelancer no estabelecimento.

Dois homens discutiram em frente à churrascaria – Foto: Stela Pires / LIBERAL

O agressor foi detido alguns quarteirões acima do local do crime, mas a PM (Polícia Militar), que atendeu a ocorrência, ainda procurava a arma do crime que foi descartada durante a fuga no momento em que esta reportagem foi publicada.

Segundo uma testemunha que viu a ação, o agressor proferiu diversos golpes de faca contra a vítima, que fugiu para a área externa da churrascaria.

A vítima foi socorrida com vida pelos próprios funcionários a um hospital da região, que não foi informado.

