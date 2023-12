Homem é esfaqueado durante briga em bar em Americana

Um homem de 44 anos foi esfaqueado durante uma confusão em um bar, no bairro Campo Limpo, em Americana, na noite de domingo (10).

A vítima foi socorrida pelos bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde permanece na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado estável. O agressor não foi preso.

Segundo os bombeiros, por volta das 23h30 a corporação foi acionada para atender uma pessoa ferida no Xucrus Bar.

Quando chegaram ao estabelecimento, na Rua Orlando Dei Santi, encontram a vítima, que aparentemente estava embriagada. O homem estava ferido na região abdominal.

Um fotógrafo de 42 anos que estava no local disse que parou no bar para conversar com um amigo, quando começou uma discussão e de repente houve correria.

“Eu me afastei de lá porque fiquei com medo de tiros. Atravessei para outro lado e fiquei olhando. Vi que um rapaz de camiseta vermelha pegou uma moto e saiu”, afirmou a testemunha.

A reportagem não conseguiu localizar o proprietário do estabelecimento para comentar o ocorrido.