Homem é detido em Americana com aves silvestres

Um homem foi detido em Americana na manhã deste domingo (14), após ser flagrado capturando aves silvestres, em uma APP (Área de Preservação Permanente).

Aves foram soltas no Parque Aimaratá em Americana – Foto: Gama / Divulgação

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), no período da manhã, os guardas faziam patrulhamento preventivo pelo Jardim Guanabara, quando viram um homem com uma gaiola, próximo a uma APP. Ele tentou se livrar da item ao ver a viatura, mas foi abordado antes. No interior estava uma coleirinha e dois alçapões acoplados.

Alçapões estavam acoplados na gaiola – Foto: Gama / Divulgação

Questionado, ele confessou que estava tentando capturar pássaros e que em sua casa existiam mais aves.

Na residência do abordado haviam mais duas aves Tico Tico Rei. O homem não possuía autorização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), desse modo ele foi conduzido à delegacia de Americana. Depois de prestar depoimento, foi liberado e responderá em liberdade por crime ambiental.

Já as três aves foram soltas no Parque Aimaratá, no município americanense.