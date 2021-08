Homem é detido com aves silvestres após denúncia de violência doméstica

Um homem foi detido com aves silvestres na noite deste domingo (15), no Vila Bertine, em Americana. O flagrante só aconteceu porque os guardas foram averiguar uma denúncia de violência doméstica.

Durante averiguação de violência doméstica, guardas encontraram gaiolas com aves silvestres – Foto: Gama – Divulgação

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), às 23h15, os patrulheiros foram informados de que uma mulher estava sendo agredida pelo companheiro.

Os guardas se dirigiram ao endereço da denúncia, na Avenida Maria Urban Caligars onde constataram as agressões. No local, eles também encontraram 15 pássaros silvestres sem as anilhas de identificação e documentação. Entre as aves estavam dois picharros, dois foguinhos, nove coleirinhas e dois canários da terra.

Aves serão devolvidos à natureza e o homem que estava com elas responderá por crime ambiental – Foto: Gama – Divulgação

Os pássaros e o homem foram levados a delegacia de Americana. O suspeito após ser ouvido, foi liberado. Ele já possui processo por crime envolvendo pássaros, segundo a Gama. Além do crime ambiental, o indivíduo será investigado pela lesão corporal e as aves que estavam com ele serão devolvidas à natureza.