Homem é detido após ser flagrado urinando na Avenida Rafael Vitta, em Americana

Um comerciante de 32 anos foi detido nesta quarta-feira (12) após ser flagrado andando pela Avenida Rafael Vitta, no Jardim São Domingos, em Americana, com o órgão genital de fora e urinando.

Este é o segundo caso desse tipo que foi apresentado na delegacia do município nesta semana. O primeiro aconteceu na última segunda-feira (10). As duas ocorrências foram atendidos pela PM (Polícia Militar).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No caso mais recente, segundo o boletim de ocorrência, por volta de 18h desta quarta, um policial militar à paisana caminhava pela avenida quando viu o comerciante caminhando pela via com o órgão genital de fora das calças e urinando.

Neste momento, ainda de acordo com o documento, o militar teria o advertido, orientando que ele deveria usar o banheiro para tal ato.

O acusado teria reagido agressivamente e xingado o policial, que o imobilizou e chamou a PM. O homem ficou imobilizado até a chegada da viatura.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Depois de passar por atendimento no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, o comerciante foi conduzido pelos policiais à delegacia de Americana, onde foi liberado depois de prestar depoimento. Um boletim de ocorrência de ato obsceno foi registrado.

Outro caso

Na segunda, um morador de rua pediu para usar o banheiro de um estabelecimento na Avenida Cillos, na Vila Santa Catarina, em Americana, e com a recusa dos responsáveis ele urinou em frente ao comércio. A PM foi chamada.

Durante a abordagem, um outro homem xingou os policiais e tanto ele como o morador de rua foram levados à delegacia de Americana. Os dois foram liberados após o registro da ocorrência.