Homem é detido após ser flagrado abusando da neta de nove anos

Foto: Paula Nakasaki - O Liberal

Um homem de 48 anos foi detido nesta segunda-feira (10), após ter abusado sexualmente de sua neta, uma menina de nove anos, em uma área verde no Jardim da Paz em Americana, próximo a empresa Doosan. O crime ocorreu na noite de domingo e foi flagrado por uma testemunha, que conseguiu anotar a placa do veículo, onde estavam a criança e o suspeito. Com esses dados, a equipe do ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da Gama (Guarda Municipal de Americana) conseguiram chegar até o indivíduo.

De acordo com informações do guarda municipal, que atendeu a ocorrência junto com sua equipe, José Luciano Salvato, a testemunha do delito o procurou na noite de domingo e informou-lhe que um homem estava com um carro estacionado em uma área verde próximo a empresa Doosan e que dentro do veículo, estava uma criança fazendo sexo oral em um homem. Ao avistar a cena, ele se aproximou, e o indivíduo ao notar a movimentação, ligou o carro e fugiu em direção ao bairro Parque da Liberdade. A testemunha o acompanhou e conseguiu anotar a placa do veículo.

Durante esta segunda-feira, o setor de inteligência da Gama conseguiu a identificação. Por volta das 16h00, os patrulheiros se dirigiram ao endereço do suspeito. Ao chegar na residência, ele confessou o crime. “Não dá para saber o horário certo do delito, mas foi entre 18h e 20h, ainda estava claro quando ocorreu o crime”, afirmou o guarda. Salvato contou ainda que o avô da criança relatou que esta foi a primeira vez que o abuso ocorreu e justificou que estava bêbado. “Eles estavam em um churrasco na casa dele e, precisava levar uns convidados até a rodoviária e a neta quis acompanhá-lo. Na volta, ele passou em um bar, comprou açaí para a criança e depois se dirigiu para a mata, onde foi flagrado recebendo sexo oral da menor”, relatou Salvato.

Após ser detido e prestar depoimento, o homem foi liberado e responderá em liberdade, uma vez que ele foi detido após o fim do período em flagrante. As investigações seguem agora pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).