Homem é detido após exibir partes íntimas para adolescente em condomínio de Americana

Morador teria cometido ato obsceno contra garota de 14 anos nesta sexta-feira, no Jardim Recanto

Um homem de 32 anos foi detido pela Gama (Guarda Municipal de Americana) suspeito de ter mostrado as partes íntimas para uma adolescente de 14 anos, na tarde desta sexta-feira (12), em um condomínio no Jardim Recanto, em Americana.

Ele chegou a ser conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), mas foi liberado após o registro de ocorrência por atos obscenos. O caso será investigado.

Pai denunciou ato obsceno contra sua filha e pediu providências – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O pai da vítima, um encarregado de unidade de 40 anos, estava na delegacia e relatou ao LIBERAL que ficou inconformado com o ocorrido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Estava trabalhando quando minha esposa disse que minha filha desceu com o cachorro, quando ele teria se exibido em um corredor do condomínio. Na verdade, minha filha nem viu, porque na hora estava mexendo no celular. O filho de uma moradora presenciou o ocorrido e contou para a mãe dele e em seguida para minha esposa. Imediatamente, a Gama foi acionada e ele foi trazido para a delegacia”, desabafou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo o pai da adolescente, ele espera que seja tomada alguma medida, pois afirma que não tem tranquilidade de sair para trabalhar e deixar a família no condomínio.

“Soubemos que ocorreram casos semelhantes, esperamos que todos sejam apurados e as medidas sejam tomadas para evitar que isso seja repetido com outras famílias”, completou.