Homem é detido após bater em caminhão na Rodovia Anhanguera e fugir

Um homem de 31 anos foi detido neste domingo (10), após colidir seu carro contra um caminhão na altura do km 124 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, e fugir do local do acidente. Ele estava com a CNH vencida e apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com informações do motorista do caminhão aos PMR (Policiais Militares Rodoviários), por volta de 18h, ele trafegava pela SP-330 sentido capital, quando ouviu um barulho de frenagem e pelo retrovisor viu um carro, um Siena Fire, rodopiar na pista e bater contra o caminhão, uma Scânia semi-reboque. Havia um passageiro no caminhão, que, assim como o motorista, não se feriu.

Após a batida, os dois motoristas pararam no acostamento, o condutor do Siena contou que não tinha habilitação e fugiu do local do acidente. Com isso, o caminhoneiro acionou a PMR.

De posse dessas informações, os policiais passaram a fazer buscas e conseguiram encontrar o suspeito em um posto da Avenida Comendador Thomaz Fortunato com lesões leves.

Ele apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas confessou ser o causador do acidente. Ele estava com a CNH vencida, de acordo com a Polícia Rodoviária.

Conduzido ao local da colisão, o homem foi reconhecido pelos ocupantes do caminhão. Posteriormente ele foi levado à delegacia de Americana, teve sangue coletado para a realização de exame e foi liberado após prestar depoimento.