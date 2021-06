Homem é detido ao tentar furtar placa de bronze de cemitério em Americana

Suspeito foi preso pela Gama após ser flagrado pelo sistema de monitoramento do cemitério

Um homem de 43 anos foi detido na noite deste sábado (26) ao tentar furtar uma placa de bronze usada para fechar um túmulo do Cemitério da Saudade, em Americana. O crime ocorreu por volta de 21h35.

Placa de bronze servia para fechar um túmulo no Cemitério da Saudade. Foto: Gama – Foto:

O sujeito foi visto andando dentro do Cemitério por meio do sistema de monitoramento do controle da Gama (Guarda Municipal de Americana), que encaminhou uma equipe até o local.

Os dois guardas civis responsáveis entraram no cemitério e avistaram o homem, que, ao perceber a presença da guarda, jogou a placa para fora do local e pulou o muro, tentando fugir.

Homem tentou arremessar a placa antes de pular o muro para fugir. Foto: Gama – Foto:

Ele foi abordado alguns metros depois, na Avenida da Saudade. Os guardas o conduziram até a Delegacia de Polícia de Americana, onde ele permaneceu detido à disposição da justiça após ser registrado o boletim de ocorrência.