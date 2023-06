Homem é contido pelo filho de 17 anos após quebrar janela da própria casa em Americana

Suspeito teria se desentendido com a esposa depois de ter uma crise de ciúmes

Conduzido à delegacia, suspeito foi liberado após prestar depoimento – Foto: Arquivo / Liberal

Um homem de 38 anos foi contido pelo filho de 17 anos após ter quebrado a janela da própria casa no bairro São Jerônimo, em Americana, na noite deste sábado (24). O adolescente segurou o pai até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito chegou a ser conduzido à delegacia, mas foi liberado após prestar depoimento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 22h30, o homem teria se desentendido com a esposa, após ter uma crise de ciúmes. Ela saiu de casa por volta das 13h30 e retornou somente às 21h30, sem dizer onde tinha ido.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O suspeito quebrou as janelas da sala com socos com a mão direita, que ficou lesionada. Ele recebeu atendimento médico e, depois da alta médica, foi levado à delegacia, onde o caso foi registrado como dano.