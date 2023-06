Homem é baleado após confusão em casa noturna de Americana, no Werner Plaas

Um homem de 37 anos foi baleado após se envolver em uma confusão dentro de uma casa noturna do Jardim Werner Plaas, em Americana, na madrugada deste domingo (4). Ele foi atingido no abdômen e socorrido ao HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi. Seu quadro de saúde é estável.

Em depoimento à polícia, a namorada da vítima disse que, por volta de 4h, estava com o namorado em uma festa na casa noturna Royal Garden, quando, perto deles, houve uma briga. Segundo ela, o companheiro tentou separar os agressores e, depois disso, os seguranças do estabelecimento colocaram todos para fora.

A jovem de 26 anos contou, ainda, que os dois não conheciam as pessoas que brigavam e que a intenção do namorado era apenas separar a briga.

Ao deixar a casa noturna, de acordo com o relato, a mulher viu o momento em que um homem que estava envolvido na briga atirou duas vezes contra o namorado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A PM (Polícia Militar) foi chamada e, quando a equipe chegou ao local, conforme consta no registro policial, o ferido já tinha sido socorrido por meios próprios ao hospital. Testemunhas relataram aos policiais que o atirador usava um moletom branco.

Ainda quando atendiam essa ocorrência, os militares foram solicitados a comparecerem no Jardim Alvorada, pois havia a informação de disparos de arma de fogo.

Na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no alça de acesso para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), os militares encontraram um Volkswagen Jetta prata abandonado, que havia batido no guard rail. O veículo estava com a chave no contato e as portas abertas. Dentro, havia uma munição.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Durante as averiguações, guardas municipais chegaram ao local e explicaram aos policiais que, momentos antes, um homem de moletom branco esteve em um posto de combustível, próximo de onde o carro estava batido, e depois fugiu na garupa de um motociclista. Antes de embarcar, ele deixou para trás a sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Uma testemunha, ao ver o ocorrido, chamou a Gama (Guarda Municipal de Americana).

Um boletim de ocorrência foi registrado no 3° DP (Distrito Policial) e o crime segue sob investigação. O suspeito foi identificado por conta de sua CNH e pelas roupas utilizadas no crime, bem como por testemunhas. Ele deverá ser notificado pela Polícia Civil nos próximos dias.

Hospital

Questionado sobre o estado de saúde da vítima, a assessoria de imprensa do HM informou que o paciente passou por procedimento cirúrgico na madrugada e, no momento, encontra-se estável na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Adulto.

“Ele está recebendo todos os cuidados necessários e cabíveis para o seu estado atual”, comunicou

A casa noturna foi procurada por ligação e também por WhatsApp para se posicionar sobre a confusão em seu estabelecimento, mas, até a publicação da reportagem, não havia se manifestado.