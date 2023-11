Homem é atropelado na SP-304, em Santa Bárbara d’Oeste

Acidente ocorreu embaixo do viaduto Francisco de Cillo, na altura do quilômetro 135, no sentido Americana

Um homem foi atropelado na manhã desta quarta-feira (22), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste. O acidente ocorreu por volta das 9h45, embaixo do viaduto Francisco de Cillo, no Jardim São Francisco, na altura do quilômetro 135, no sentido Americana.

Devido ao acidente, o trânsito apresenta lentidão no trecho.

Acidente ocorreu na altura do km 135, em Santa Bárbara – Foto: Rodrigo Alonso / Liberal

O homem teve escoriações, inclusive no rosto. A vítima estava cambaleando perto do guard rail, no canteiro central, quando invadiu a pista, atingiu uma camionete e depois foi atingido por outra, segundo os motoristas. O homem aparentava estar embriagado. Mesmo ferido, ele se manteve consciente, mas tinha dificuldade para falar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após o atropelamento, a faixa da esquerda da rodovia foi bloqueada por motoristas e testemunhas, o que acabou provocando um congestionamento.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Por volta de 10h, os bombeiros chegaram e prestaram socorro. A Polícia Militar também atuou no atendimento da ocorrência. Até o fechamento desta reportagem, a vítima ainda não havia sido identificada.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Outro acidente

Este é o segundo acidente ocorrido na SP-304 apenas na manhã desta quarta. O primeiro aconteceu em Americana, por volta de 7h30, com um engavetamento envolvendo três veículos no km 127, no sentido Piracicaba. Não houve feridos com gravidade.