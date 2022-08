Homem é assaltado logo após sacar R$ 3 mil em banco no Centro de Americana

Criminosos estavam na porta do banco e observaram o momento em que ele sacou o dinheiro; carro sem seguro também foi levado

Um homem de 55 anos perdeu R$ 3 mil que tinha acabado de sacar, após sair de uma agência bancária no Centro de Americana, na noite desta quinta-feira (18). Os ladrões levaram ainda seu carro, um Pálio, que não tinha seguro.

Segundo relatos da vítima no registro policial, por volta de 18h00, ele entrou no banco na Rua Sete de Setembro, sacou R$ 3 mil e foi ao seu carro. Neste momento, um homem e uma mulher se aproximaram e pediram o valor que estava com ele. Segundo a vítima, a mulher estava na porta da agência quando ele realizou o saque.

Abordado, ele ainda tentou despistar os ladrões, afirmando que não tinha dinheiro, mas o assaltante mencionou estar armado, momento em que a vítima cedeu e entregou o valor.

Após pegar o dinheiro, os criminosos pediram ainda a chave do carro. O motorista, para se desvencilhar dos assaltantes, jogou a chave longe e correu. Logo depois ele viu que a dupla encontrou a chave e com o carro da vítima, que não tinha seguro.

O homem esteve na delegacia de Americana para o registro dos fatos. O caso será investigado.