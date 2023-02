Homem é agredido e passa por cirurgia após defender companheira de agressões verbais

Um homem de 46 anos foi agredido ao defender sua companheira de ataques verbais vindos de outro homem, de 42 anos. O caso aconteceu na manhã do sábado (11) e a vítima precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, para passar por cirurgia.

Segundo o boletim de ocorrência, patrulheiros do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) foram chamados até a Avenida Serra Dourada, no Parque da Liberdade, para prestar socorro. Ao chegarem, avistaram o homem sentado no chão, com ferimentos no rosto próximos à região do olho, com sangramento e luxação no braço esquerdo, próximo ao cotovelo.

Ele registrou que o autor da agressão começou a falar palavras de baixo calão à mulher que lhe acompanhava, e, ao tirar satisfação, o agressor começou a lhe espancar com um pedaço de madeira, que causou a lesões.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal e permaneceu internada para passar por cirurgia. Não há atualização de seu estado de saúde até o momento. O agressor foi encaminhado à Delegacia de Americana, onde recebeu voz de prisão.