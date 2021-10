Homem é agredido após bater em carro e tentar fugir

24 out 2021 às 17:15

Populares agrediram o motorista e depredaram o veículo após o acidente - Foto: Divulgação - Gama

Um homem, de 39 anos, foi agredido após bater seu carro contra um veículo que estava estacionado na Rua Serra do Paranapiacaba, no Parque da Liberdade em Americana, na noite deste sábado (23).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal), por volta de 21 horas os guardas foram chamados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, encontraram um homem ferido dentro de um Fiat Prêmio, que estava com diversos danos, inclusive com o vidro traseiro quebrado. Questionado, ele não soube informar o que tinha acontecido.

Próximo a ele, a Gama encontrou um Pálio e o dono deste veículo informou que momentos antes, o outro motorista havia batido em seu carro que estava estacionado. Depois do acidente, ele tentou fugir, mas foi impedido por populares que depredaram o carro do e agrediram o condutor.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O homem foi levado até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em Americana para cuidados médicos, onde também realizou exames para avaliar teor alcóolico. Depois de medicado, ele foi conduzido à delegacia de Americana para registro da ocorrência. Ambos foram liberados e o caso será investigado.