Homem de 53 anos morre esfaqueado no São Manoel, em Americana

Autor do crime foi preso pela guarda e disse que homicídio foi motivado porque a vítima tentou manter relações sexuais com ele à força

Um homem de 53 anos, identificado como Maurício Gonçalves Gutire, morreu na madrugada deste sábado (30), após ser esfaqueado pelo colega que dividia a residência com ele, no bairro São Manoel, em Americana. O suspeito, de 38 anos, disse que cometeu o crime porque a vítima teria tentado manter relações com ele à força.

Apesar do crime ter ocorrido por volta das 23 horas de sexta-feira (29), guardas municipais foram chamados pelo irmão do suspeito, na Avenida Paschoal Ardito, já de madrugada. Ele disse que tinha sido procurado pelo irmão, que afirmou ter esfaqueado a vítima após o mesmo ter tentado manter relações sexuais.

Tapeçaria onde ocorreu homicídio, no São Manoel – Foto: Gama / Divulgação

O homicídio aconteceu na Rua Santo Onofre, no São Manoel. Quando os patrulheiros chegaram no local encontraram o suspeito na frente do imóvel. Segundo os guardas, ele estava aparentemente tranquilo e confirmou ter esfaqueado Maurício com um facão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vítima estava em uma mesa na garagem da residência, que também funcionava como uma tapeçaria. Uma ambulância esteve no local, mas o homem já estava morto.

A perícia esteve no local e o suspeito foi levado para a delegacia de plantão, onde permaneceu detido. Até a publicação desta reportagem, ainda não havia informações sobre o velório e sepultamento da vítima.