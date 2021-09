Homem de 43 anos recebe alta médica após 24 dias internado por conta da Covid-19

Adilson recebeu alta médica no dia 27 de julho e foi recebido por familiares e amigos em Americana

“Este foi o pior momento das nossas vidas”, foi com essa frase que Michelle Magri de Camargo, de 40 anos, esposa de Adilson Pinto de Camargo, de 43, descreveu o período em que o marido permaneceu internado no Hospital da Unimed, em Americana, após complicações causadas pelo novo coronavírus (Covid-19).

Após permanecer 24 dias internado no hospital, sendo 15 deles intubado por ter 90% do pulmão comprometido, a família atribui a volta de Adilson para casa, no último dia 27, a um milagre e resposta de oração.

Adilson ficou 24 dias internado, sendo 15 deles intubado – Foto: Arquivo pessoal/Divulgação – Foto:

Adilson foi diagnosticado com coronavírus no dia 24 de julho e, mesmo com tratamento desde o primeiro dia da confirmação para a doença, ele precisou ser internado.

“O quadro de saúde dele foi piorando. Então fomos ao médico que estava o acompanhando, mas mesmo assim precisou de internação. Senti muito medo e uma forte dor ao voltar para casa e deixar meu marido no hospital”, disse Michelle. Eles são pais de duas meninas, uma de 17 e outra de 13 anos.

Depois de um dia já em tratamento hospitalar, a família recebeu a notícia de que Adilson precisaria ser intubado porque o pulmão estava comprometido.

“Todos os dias eu entregava a vida dele nas mãos do nosso Pai, pois sabia que Deus tomaria a melhor decisão. Eu não sabia qual seria o desfecho dessa história, então aprendi a viver um dia de cada vez. Foram dias terríveis, com muita incerteza e insegurança, mas também de uma íntima relação com Deus”, comentou Michelle, que frequenta a igreja adventista.

A esposa conta que, além da Covid-19, Adilson contraiu também uma superbactéria, chamada Acineto, que trouxe ainda mais complicações para o caso do marido. Michelle disse que por 11 dias só recebeu notícias ruins emitidas pelos boletins médicos, que lhe causaram muita desesperança sobre a melhora e cura.

“Depois desses longos dias, recebemos a notícia que o dia tão esperado, o dia da alta dele, estava próximo. Com muita alegria e gratidão no coração, saímos do hospital e recebemos uma calorosa recepção feita pela família e grandes amigos”, disse Michelle, que também contraiu a doença, mas sem gravidade.

Uma carreata organizada por familiares reuniu pelo menos 10 veículos, que escoltaram Adilson de volta para casacom bexigas e cartazes com mensagens positivas, no Bairro Fazenda Santa Lúcia, em Americana.

“Eu e nossas filhas descobrimos que estamos rodeados de bons e verdadeiros amigos e familiares queridos, que aliviaram nosso fardo com tanta demonstração de amor e carinho. Um milagre foi realizado em nossa família. A corrente de oração se multiplicou tanto que não conseguimos mensurar. Orações feitas por familiares, amigos, conhecidos de perto e de longe, cada um com sua crença”, finalizou Michelle.

Após o longo período de internação, Adilson perdeu 20 quilos e, mesmo após sua saída do hospital, ele precisará continuar com acompanhamento, até que receba alta médica.