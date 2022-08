Homem de 32 anos morre de Covid-19 em Americana

Vítima estava internada no Hospital Municipal; município chegou a 991 óbitos causados pelo coronavírus

A Prefeitura de Americana informou, na tarde desta quinta-feira (18), que um homem de 32 anos morreu de Covid-19 no último 12. A vítima morava na Cordenonsi e estava internada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Não há informações sobre comorbidades.

Este é o primeiro caso de morte de uma pessoa desta faixa etária no município, desde antes da última onda, de maio a agosto, que matou apenas idosos, e com idade avançada. De 30 mortes no período, três foram da faixa dos 60 anos, oito na faixa dos 70, 13 na faixa dos 80 e seis na faixa dos 90. Praticamente todos tinham alguma comorbidade relatada.

Também nesta quinta, a prefeitura informou que uma mulher de 90 anos, moradora do Parque Novo Mundo, também morreu em decorrência da doença. Ela tinha asma, estava internada em um hospital particular e faleceu no dia 16 de agosto.

Com esses dados, Americana registra 44.645 casos positivos do vírus, sendo quatro internados, 991 óbitos e 43.650 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 89.109 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.