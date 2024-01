Homem de 19 anos morre baleado na Praia Azul, em Americana

Um homem de 19 anos morreu na noite desta quarta-feira (3), após ser baleado na região da Praia Azul, em Americana. A informação foi confirmada ao LIBERAL pela PM (Polícia Militar), que atendeu à ocorrência.

Até a publicação desta matéria, por volta das 22h, o autor dos disparos não havia sido identificado. Além disso, os trabalhos de perícia técnica seguiam em andamento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a PM, os policiais atenderam uma ocorrência na Avenida Doutor José Barreto Pinto, no Parque Dom Pedro II, bairro na região da Praia Azul, na noite desta quarta.

No local, os policiais encontraram o rapaz no chão, com uma marca de tiro nas costas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A vítima estaria na frente de sua casa, quando um outro homem teria aproximado e atirado.

O rapaz foi atendido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O IC (Instituto de Criminalística) foi acionado para os trabalhos de perícia técnica. O caso será investigado pela Polícia Civil de Americana.