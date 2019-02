Com mala de drogas, homem é detido em blitz

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pro tráfico de drogas, enquanto pegava uma carona com motorista de aplicativo, na madrugada deste domingo (10), em Americana. O veículo, um Ford Ka vermelho, foi parado na blitz da Polícia Militar, organizada na Av. Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vila Israel.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo o boletim de ocorrência, o passageiro já é conhecido dos policiais por tráfico de drogas, o que teria motivado a parada. Com L.F.D.S nada de ilícito foi encontrado, bem como com o motorista de aplicativo, um homem de 40 anos. Porém, no assoalho do banco do passageiro havia uma bolsa de cor preta que, ao ser aberta, revelou a quantia de 47 pedras de crack e R$ 10 em espécie em seu interior.

Diante dos fatos, L. recebeu voz de prisão por tráfico e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para registro do boletim de ocorrência. O homem foi encaminhado à cadeia de Sumaré onde permaneceu à disposição. Por não haver nada de ilícito em seu poder, o motorista de aplicativo foi liberado.