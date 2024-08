Homem briga com vizinho por som alto e é preso após ameaça com arma, em Americana

Suspeito teria escondido a arma na casa de um amigo, mas foi pego pela PM - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Um carpinteiro de 34 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (5), em Americana, após se envolver em uma briga com o vizinho e ameaçá-lo de morte com uma arma. A confusão teria sido causada por conta de som alto, segundo relato do detido aos PMs (Policiais Militares) que atenderam a ocorrência.

Vítima, de 47 anos, relatou em boletim ocorrência que ele e o vizinho se desentenderam, por volta de 17h, por conta do som alto e que, durante a confusão, o carpinteiro mostrou a arma e o ameaçou de morte, motivo pelo qual ele acionou a PM

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os policiais foram ao endereço, na Rua Paulo Chinelato, na Vila Cordenonsi, onde conversaram com a vítima e, em seguida, fizeram buscas pela região até encontrar o suspeito.

Questionado, o carpinteiro confirmou que brigou com o vizinho por conta do som alto, mas negou que estivesse armado no momento e que arma estava guardada na casa de um amigo, na Rua Maestro Sílvio Bianch, no mesmo bairro.

Os policiais foram ao endereço indicado e encontraram a arma, que foi apreendida. Em seguida o carpinteiro foi levado à delegacia de Americana, onde foi autuado em flagrante por ameaça e porte ilegal de arma de fogo.