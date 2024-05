Homem bate em moto, foge e registra queixa falsa sobre furto de carro, em Americana

Um homem de 38 anos, que não tinha habilitação, bateu em uma motocicleta no bairro São Vito, em Americana, na noite de quarta-feira (29) e fugiu do local sem prestar socorro. Com a colisão, o para-choque do veículo e placa caíram no chão e foram deixados para trás, o que ajudou na identificação. Segundo a guarda, o suspeito chegou ainda a registrar um boletim de ocorrência de furto do veículo em Cosmópolis para tentar se eximir da responsabilidade.

Segundo consta no boletim de ocorrência registrado pela Gama (Guarda Municipal de Americana), o suspeito dirigia um Chevrolet Corsa sedan e, por volta de 18h30, na Rua Orozimbo Machado, colidiu com um motociclista e, em seguida, fugiu do local sem prestar socorro. A vítima foi socorrida pelo resgate até o Hospital Waldemar Tebaldi com lesões leves e consciente.

No local, os guardas encontraram o para-choque e a placa do veículo e, durante pesquisa do emplacamento, descobriram uma queixa de furto em Cosmópolis, no entanto, foram comunicados pela GCM (Guarda Civil Municipal) da cidade que, através do sistema inteligente de câmeras, foi possível constatar que o veículo não entrou na cidade, se tratando de uma falsa denúncia.

Pouco tempo depois, os agentes foram avisados de que o Corsa foi abandonado na Vila Bela e avisaram o proprietário sobre a localização do carro, que estava a cinco minutos da casa dele.

No plantão policial, ele acabou confessando que mentiu sobre o furto do próprio carro, porque não possui habilitação e queria fugir da responsabilidade em causar o acidente.

A Polícia Civil registrou o TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência por falsa comunicação de crime e depois, o suspeito foi liberado.