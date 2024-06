Um homem efetuou disparos de arma de fogo na vidraça de uma barbearia, no bairro Monte Verde, em Americana, na manhã de sexta-feira (31) e fugiu em seguida, em um Fiat Gran Siena. Um barbeiro de 40 anos disse que o autor dos disparos seria um pastor para quem ele vendeu um carro, recentemente, mas não realizou a transferência por falta de pagamento.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 8h30, o barbeiro estava na frente de seu estabelecimento, que fica ao lado de sua casa, quando o suspeito desceu do carro, sacou da cintura uma pistola e efetuou aproximadamente quatro disparos em direção a vítima. Os tiros atingiram o chão, próximo a entrada da residência, e a vidraça do comércio. Ninguém ficou ferido.

O barbeiro disse à polícia, que o autor dos disparos mora nas imediações e foi até o local para cobrar a troca de documentos (recibo de compra e venda do carro), que estaria pendente. No entanto, segundo a vítima, como o valor não foi quitado integralmente, ele recusou fazer a transferência, motivo pelo qual ele sacou a arma e efetuou os disparos.

A vítima avisou a polícia e a perícia criminal também esteve no local para fazer o levantamento sobre as circunstâncias do ocorrido. No plantão policial, o caso foi registrado como disparo de arma de fogo.