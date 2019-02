Homem assalta motorista em ônibus e é preso pela PM

Um homem de 31 anos foi preso após roubar o motorista de um ônibus na noite desta quinta-feira (14), no Jardim Helena, em Americana. Ele levou um aparelho celular e uma pochete da vítima, além de R$ 8 em dinheiro do caixa do veículo, e foi abordado pela PM (Polícia Militar) após denúncia de populares.

Foto: Arquivo / O Liberal

O ônibus da Sancetur trafegava pela Rua Nápolis quando dois indivíduos entraram e, utilizando o cartão vale-transporte, pagaram a passagem. Neste momento, um dos homens questionou se o trajeto seria até a Praia Azul, e o motorista respondeu que na verdade iria para o São Roque. Ele parou o ônibus pois o indivíduo afirmou que queria descer. O coletiva estava vazio, segundo o boletim de ocorrência.

Neste momento, o outro homem, um administrador de 31 anos, pulou a catraca e anunciou o assalto, sinalizando estar armado, com a mão embaixo da camisa. Ele pegou à força a pochete e o aparelho celular do motorista, e R$ 8 em dinheiro pertencente ao caixa do ônibus. A vítima relatou que o rapaz que estava em sua companhia a todo momento pediu que o suspeito não praticasse o delito.

Dois homens, do lado de fora do veículo, perceberam o assalto e puxaram o administrador, entrando em luta corporal com ele. Os itens que tinham sido roubados do motorista foram recuperados neste momento.

O indiciado conseguiu fugir, mas foi capturado pela PM na Rua Florencio de Abreu, no Frezzarin, confessou o crime e disse que não portava nenhuma arma – com ele estava os R$ 8 do caixa do ônibus.

O administrador foi levado ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, para receber atendimento médico por conta das escoriações em seu corpo, preso em flagrante por roubo, e aguardará audiência de custódia. Nada de ilícito foi localizado com o outro indivíduo, e ele foi liberado.