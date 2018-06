Homem aponta arma falsa para bombeiros e é detido na Festa do Peão

Um homem de 42 anos foi detido na manhã deste domingo (10), após ameaçar bombeiros com uma réplica de pistola. Os bombeiros atendiam a uma ocorrência na Festa do Peão, no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), quando foram abordados pelo indivíduo que se identificou como sendo policial militar. Ele foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e liberado em seguida. O caso aconteceu por volta das 6h.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo consta no boletim de ocorrência, a equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada até o local para atender um suposto caso de coma alcoólico. Durante o procedimento, o homem teria se aproximado e questionado a ação dos bombeiros. Disse ainda ser bombeiro militar. Momento seguinte, teria sacado uma arma e apontou aos socorristas dando-lhes voz de prisão.

Os bombeiros teriam percebido se tratar de uma réplica de pistola e detiveram o indivíduo, sendo levado na sequência à CPJ.

No plantão, o homem apresentou uma identificação profissional de bombeiro civil. Disse ser instrutor de bombeiro militar nas cidades de Hortolândia, Sumaré e Campinas e que, atualmente, ministrava curso em um colégio particular da cidade de Americana.

Em seu depoimento, ele disse ter alertado os bombeiros de que o procedimento realizado estava “errado”, momento em que um deles teria colocado a mão em seu peito e o afastado. Disse ainda que um dos socorristas o chamou de “drogado e embrigado”. O homem alegou não ter ameaçado os bombeiros com o simulacro e que o objeto lhe foi dado pelo responsável do abastecimento de bebidas no local, para fazer a segurança do caixa.

As partes foram ouvidas pelo delegado de polícia de plantão, Robson Gonçalves de Oliveira, e liberadas em seguida. A arma foi apreendida.

Em nota enviada ao LIBERAL, a assessoria de imprensa da festa informou que está apurando o fato junto com a Polícia Militar, Polícia Civil e empresa de segurança privada do evento.