Homem ameaça operadora de caixa com faca e facão na Cidade Jardim

Uma operadora de caixa de 34 anos foi ameaçada por um homem que portava uma faca e um facão na noite desta terça-feira (27) no bairro Cidade Jardim, em Americana. A vítima, que é surda e muda, estava saindo do trabalho quando percebeu que um homem vinha em sua direção com as duas armas.

Ela saiu correndo e foi ajudada por pessoas que estavam num quiosque. Ninguém foi preso, mas populares conseguiram pegar as armas, que foram apreendidas pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a operadora andava pela Rua dos Cravos em direção ao início da Avenida Abdo Najar quando viu que um homem vinha em sua direção. Ele portava uma faca e um facão. Ela saiu correndo e foi até um quiosque próximo. Pessoas que estavam ali a socorreram e algumas foram atrás do suspeito, que fugiu em direção a Rua das Imbuias.

A vítima contou aos policiais que não conhecia o suspeito. As pessoas que estavam no quiosque o descreveram como branco, usando uma camiseta vermelha e um shorts preto. Familiares foram chamados para buscar a vítima no quiosque e o caso foi apresentado à Polícia Civil, onde foi registrado como tentativa de roubo.