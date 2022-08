Homem acusa HM de negligência após mulher receber alta e dar à luz em casa

O ajudante de motorista Leandro Aparecido Brito da Silva, 36 anos, acusa o Hospital Municipal de Americana de negligência. A mulher dele, Thainá Cristina Fernandes dos Santos Martins, deu à luz em casa, sozinha, na madrugada desta segunda-feira, após, mesmo com dor, ser liberada pela unidade de saúde, na tarde de domingo. Mãe e filha passam bem.

Em entrevista ao LIBERAL, Leandro contou que levou a mulher ao hospital por volta das 15 horas do último domingo. Depois de passar por exames, ela foi liberada. “Disseram que ela não estava com dilatação. Mas minha esposa, que é morena, estava branca de tanta dor”, disse.

Já de madrugada, o ajudante de motorista entrou em contato com o hospital e por telefone foi orientado a fazer compressa quente na mulher para tentar aliviar as dores. Thainá, então, resolveu tomar um banho e voltou para o quarto.

Eram quase quatro horas, quando ela deu à luz, sozinha. “Minha mulher pediu ajuda e quando olhei minha filha já estava nos braços dela. A bebê estava roxinha, a enrolamos em um cobertor e liguei para ambulância, Corpo de Bombeiros, polícia, fiquei desesperado. Tinha muito sangue”, recordou Leandro ainda em choque.

Leandro levou caso à polícia: “quase perdi minha mulher e minha filha” – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Mãe e filha foram socorridas pelo resgate ao hospital municipal, onde permanecem internadas. O sofrimento de Thainá e o nascimento da menina, que ganhou o nome de Samira, foi acompanhado de perto pelos outros dois filhos do casal, de 9 e 5 anos. Segundo Leandro, os filhos ficaram apavorados ao ver a mãe daquele jeito.

“Quase perdi minha mulher e minha filha. O que eles [refere-se ao atendimento do hospital] fizeram com ela foi um absurdo. Não poderiam ter dado alta para minha mulher do jeito que ela estava”, afirmou. Ele também denunciou o atendimento prestado na UBS (Unidade de Saúde) do São Vito, onde Thainá fez o acompanhamento da gravidez.

“Não sabemos quanto tempo de gestação ela estava quando nossa filha nasceu porque cada hora falavam uma coisa”. Leandro levou o caso à polícia, que registrou um boletim de ocorrência para investigação. Ele também pretende processar o hospital.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que tomou conhecimento da denúncia por meio desta reclamação e irá apurar o caso.