Homem aciona Gama para tentar impedir ‘vira voto’ no Centro

Foto: Amanda Martins Castro - Divulgação

Um homem acionou a Gama (Guarda Municipal de Americana) para tentar impedir o ato de campanha chamado “vira voto” no calçadão do Centro de Americana. A ação organizada pela Frente Democrática de Americana tinha o objetivo de conversar com eleitores indecisos para tentar ganhar votos para o candidato à presidência Fernando Haddad (PT). Como não havia irregularidades, os patrulheiros registraram o chamado e a ação continuou. A PM (Polícia Militar) também esteve no local, mas apenas para averiguação.

De acordo com o inspetor Bianchi, da Gama, os guardas foram acionados por um homem que passou pelo local e disse que se sentiu coagido pelo grupo a votar em Haddad. “Ele disse que o pessoal oferecia bolo e café e depois pedia voto para o candidato. A gente foi lá para averiguar apenas. Entramos em contato com o Cartório Eleitoral e eles informaram que não havia nada que pudesse ser feito. Registramos um boletim da Guarda e as partes podem solicitar cópia se quiserem tomar alguma providência posterior”, afirmou.

A advogada da Frente, Amanda Martins Castro, disse que não houve coação e que o grupo fazia campanha dentro do horário permitido e com material regularizado. “A gente estava oferecendo um pedaço de bolo por uma conversa sobre política. Não tinha cartaz do Haddad, somente um pouco de material que era entregue para quem conversava. Coação é ação de impor, com uso de violência, e isso não ocorreu. Inclusive, a Gama passou por lá antes e não tinha abordado ninguém, porque estava tudo dentro da legislação eleitoral”, disse.

Amanda afirmou ainda que o grupo deve entrar com um processo contra o reclamante por falsa comunicação de crime. “A manifestação era pacífica, tanto que a gente praticamente não abordava ninguém, as pessoas ficavam curiosas e vinham conversar”, afirmou.