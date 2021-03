HM volta a registrar 100% de ocupação nesta quarta-feira

Dos 64 leitos com respiradores disponíveis na cidade, apenas três estão livres; número de mortes sobe para 320

Depois de um dia de leve recuo, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, voltou a registrar 100% de ocupação de leitos para pacientes do novo coronavírus (Covid-19) nesta quarta-feira (17). Ao todo, são 18 leitos com respiradores e 35 de enfermaria.

O número de internados no HM também representa mais um recorde para a unidade, com 53 pessoas. Na última segunda-feira (15), quando o local também estava 100% ocupado, eram 52. Desde então, um novo leito de enfermaria foi aberto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na terça-feira (16), a ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – com respiradores – do único hospital municipal de Americana era de 98%, mas os de enfermaria permaneciam em 100%.

Na cidade como um todo, a ocupação nos quatro hospitais voltou a crescer. Dos 64 leitos de UTI, 61 estão em uso, o que representa 95%.

Já nos de enfermaria, são 75 de 85 ocupados, taxa de 88%. A prefeitura ressalta que os leitos disponíveis estão oscilando dia a dia, conforme o remanejamento de leitos contingencias de cada unidade hospitalar.

“Isto para que seja possível atender a demanda de pacientes, conforme a necessidade da assistência, tanto para Covid-19 como para outras urgências, emergências e agravos”, traz a nota.

Já o Hospital da Unimed segue 100% ocupado pela terceiro dia seguido nesta semana. Confira os dados dos quatro hospitais:

HM – 100% com respiradores (18 de 18) |100% sem respiradores (35 de 35)

São Lucas – 100% com respiradores (14 de 14) | 50% sem respiradores (8 de 16)

São Francisco – 70% com respiradores (7 de 10) | 86% sem respiradores (12 de 14)

Unimed – 100% com respiradores (22 de 22) | 100% sem respiradores (20 de 20)

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Novos óbitos



A Vigilância Epidemiológica de Americana comunicou nesta quarta-feira duas novas mortes provocadas pela Covid-19. Nenhuma delas tinha comorbidades.

O caso mais recente é de uma mulher de 72 anos, moradora do Centro, que estava internada no HM e faleceu na terça-feira. A outra é uma mulher de 83 anos, residente da Vila Santa Catarina, que também estava internada no HM e faleceu dia 10 de março.

Além disso, sete novos casos positivos foram confirmados após realização de exame PCR. Desses, quatro já se recuperaram, um está internado, além de dois óbitos registrados.

Agora, Americana chega a 12.392 casos positivos, com 320 mortes. Ao todo, 17 pacientes estão internados e 603 permanecem em isolamento domiciliar. Outros 102 casos suspeitos aguardam resultado de exames e 11.452 pessoas se recuperaram da doença.