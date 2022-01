HM tem novo dia de superlotação e demora no atendimento

Moradores de Americana que precisaram de atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, nesta quarta-feira, denunciaram caos no atendimento.

Segundo os relatos, bem como vídeos e fotos enviados ao LIBERAL, a unidade estava superlotada e a demora para passar por médico chegava a seis horas. O cenário vem se repetindo desde semana passada quando explodiram os casos de gripe e Covid-19.

Pacientes reclamaram da espera pela triagem e atendimento, além da confusão dos médicos no local – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Após as denúncias, a reportagem esteve no hospital, conversou com alguns pacientes e mesmo do lado de fora conseguiu fotografar moradores aguardando por atendimento.

Nas imagens feitas por volta das 16 horas, é possível ver pacientes sentados no chão à espera de atendimento. Em um dos vídeos, um morador mostra um rapaz com muita falta de ar, sentado no chão.

“Cheguei umas 10 horas e já estava lotado. Era mais ou menos meio-dia e não tinha sido chamado nem para triagem. Depois que passei, demorou muito para a consulta. Era quase 16 horas e ainda não tinha sido chamado para coletar exame do Covid-19”, declarou um paciente em entrevista ao LIBERAL por volta das 17h30 desta quarta.

Uma mulher disse que para fazer a triagem a espera era de cerca de uma hora e para passar com médico de cinco a seis horas. Ela também afirmou que a unidade não está colhendo exame para dengue. “Já tive dengue, fiquei mal, estou com sintomas semelhantes e eles disseram que não estão fazendo o exame, só para Covid”, reclamou.

Os moradores também denunciaram episódios em que médicos se mostravam confusos com relação às fichas dos pacientes e casos de perda do documento. Afirmaram ainda que apesar de as funcionárias da recepção informarem que havia quatro médicos atendendo, apenas um deles era visto chamando os pacientes.

Em resposta ao LIBERAL, a assessoria de imprensa da prefeitura afirmou que as longas filas e a espera por atendimento se devem à elevada demanda dos últimos dias. A administração, no entanto, não informou o número de pacientes atendidos por dia nesta semana nem na semana passada.

A assessoria do Poder Executivo também destacou que o HM tem realizado exames para identificar casos de dengue, mas sempre de acordo com recomendação médica.

Rede particular

Os hospitais da Unimed de Americana e Santa Bárbara d’Oeste suspenderam temporariamente os atendimentos particulares visando garantir a assistência aos beneficiários que possuem o plano de saúde da instituição, para quem o atendimento segue normalmente.

“No momento não há superlotação, trata-se de uma medida preventiva para evitar esse cenário”, traz nota da assessoria.