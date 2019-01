HM recebe verba de R$ 500 mil para cirurgias

A Prefeitura de Americana recebeu do Ministério da Saúde uma verba de R$ 500 mil para o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. O dinheiro será usado para atender à demanda por cirurgias eletivas nas áreas de ortopedia e dermatologia. O repasse foi intermediado pelo deputado federal José Mentor (PT) e já está na conta do município. O anúncio foi feito nesta terça-feira (8) de manhã pelo prefeito Omar Najar (MDB) e pelo secretário de Saúde, Gleberson Miano.

Segundo Miano, as duas áreas representam as maiores demandas hoje dentro do Hospital Municipal. Ele não soube informar o número de pessoas que aguardam na fila pelos procedimentos e nem a forma de atendimento destas pessoas, mas destacou que o trabalho será otimizado. “Queremos acabar com a demanda o mais rápido possível”. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O secretário citou que já solicitou à Central de Especialidades informações sobre qual a necessidade represada para definir a forma mais eficiente de atendê-la.

Uma das possibilidades é contratar uma equipe de profissionais e organizar mutirões aos finais de semana para contemplar a parcela da população que aguarda pelo atendimento nas duas áreas. A forma como acontecerá a seleção dos pacientes beneficiados dependerá do custo.

“Estou esperando o número da demanda. Se o recurso for suficiente para atender todos, vamos seguir a fila. Se não for, daremos prioridade para os casos mais urgentes e graves”. Ele não descarta a realização de cirurgias eletivas em outras áreas, caso haja verba.

Há menos de uma semana, o município recebeu R$ 5 milhões para a compra de equipamentos e móveis para o Hospital Municipal. O valor é suficiente para trocar cerca de 90% de todos os equipamentos do hospital, inclusive para equipar o novo pronto-socorro, que será inaugurado ainda neste semestre.

Miano destacou a importância da verba anunciada nesta terça-feira. “Além de investir na estrutura, conseguiremos melhorar o atendimento à população”, enalteceu.

O prefeito aproveitou o anúncio da verba para reforçar que a área da Saúde é a prioridade de seu governo. “Queremos terminar tudo o que está sendo iniciado”. Na sua avaliação, o novo repasse de recursos “vai ajudar muito”, principalmente porque não exigirá nenhuma contrapartida do município.