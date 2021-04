HM recebe sete ventiladores para tratamento de coronavírus

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, recebeu os sete ventiladores pulmonares que restavam da compra de 12 kits de intubação. Os aparelhos foram entregues pela fornecedora, a empresa Avante Comércio e Atacadista de Instrumentos Hospitalares, nesta quarta-feira (14). Na terça-feira, os cinco primeiros respiradores chegaram ao município.

O valor investido foi de R$ 500.400,00, e cada unidade custou R$ 41.700,00. A compra foi realizada de forma emergencial, com o uso de R$ 700 mil disponibilizados pela câmara municipal. O recurso, chamado duodécimo, se refere à devolução financeira da verba destinada mensalmente para a câmara e que seria devolvido no final do ano.

A Secretaria de Saúde realizou a compra dos 12 kits, e já recebeu dez monitores multiparâmetros e os 12 respiradores. Para completar os kits, restam chegar dois monitores multiparâmetros e 12 bombas de infusão.

A entrega dos ventiladores estava prevista para a semana passada, mas houve um atraso na entrega por parte da empresa fabricante.

“Esses equipamentos vão ajudar nesse momento mais difícil na saúde pública dos últimos 100 anos. Hoje são diamantes, que vão ajudar a salvar vidas, a dar conforto para os pacientes e para os profissionais de saúde, que terão uma condição melhorada de trabalho. É um grande avanço e ganho para a saúde de Americana”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Diferente do que foi publicado pelo LIBERAL na terça-feira, os novos kits não possibilitarão a ampliação dos atuais 26 leitos de UTI para 38. A prefeitura esclareceu que a meta é chegar a 30 leitos intensivos no HM. O local possui equipamentos locados e outros que precisarão de manutenção.

“Quero agradecer à Câmara Municipal por esse gesto, em nome da pessoa do vereador Thiago Martins (PV) e ao Doutor Danilo, em nome de quem parabenizo todos os profissionais de saúde que têm lutado incansavelmente para salvar vidas e não tenho dúvidas de que os 12 respiradores aumentam a nossa segurança nesse momento”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

Do total de 26 leitos de UTI Covid do Hospital Municipal, 18 estão ocupados, uma taxa de 69%. A enfermaria voltada ao atendimento de pacientes com coronavírus tem 100% de ocupação, com 26 pessoas.