HM recebe novo aparelho de ultrassonografia

A Prefeitura de Americana anunciou nesta terça-feira (22) a compra de um aparelho de ultrassonografia para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Com investimento de R$ 85.500 reais, o aparelho é do modelo FT 422, da marca Saevo.

Foto: Manoela Fonseca / Prefeitura de Americana

De acordo com a administração do HM, a novidade permitirá vários benefícios para os atendimentos, especialmente a conclusão mais rápida de diagnósticos e a ampliação dos tipos de exames. Poderão ser feitos ultrassons do abdome, pélvico, próstata, supra-renais, obstétrico, mamas, ortopedia, rins, bexiga, transvaginal, tórax, tireóide e partes moles.

O aparelho possui sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo Power Doppler, imagem que possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear, possibilita armazenar imagens em movimento, pacote de cálculos de obstetrícia, medicina interna e vascular, HD interno, DVDRW integrado, entre outros.

“O ultrassom tem alta tecnologia, produz imagem com mais clareza e nitidez, especificações melhores de cada caso e conclui o resultado do exame com mais rapidez. Agora não será mais preciso deslocar pacientes da UTI para o Núcleo de Especialidades para fazer determinados ultrassons”, explicou o secretário de Saúde, Gleberson Miano.

O secretário informou ainda que será feita a formatação da máquina e no dia 24 de janeiro, a equipe médica do Hospital Municipal irá participar de treinamento para aprender a manusear o aparelho.

Até o momento, os ultrassons são feitos com apenas um aparelho, que será mantido no Hospital Municipal como suporte. Segundo balanço da Secretaria de Saúde, são feitos aproximadamente 300 exames mensalmente com o aparelho na unidade hospitalar.