Pacientes que passaram pelo Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, nesta segunda-feira (11), reclamaram do tempo de espera e da lotação. A gestão da unidade, por sua vez, falou em “volume extraordinário” de atendimentos.

Pacientes mostraram revolta com a situação do HM nesta segunda-feira (11) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Catadora de material reciclável, Luciana Aparecida Alonço, 45, diz que chegou no hospital às 9h45 e só foi atendida às 17h20.

“Um caos, uma vergonha. Estou com a coluna travada, não consigo nem andar. Tem paciente no chão, em pé, para tudo quanto é lado”, desabafou em entrevista ao LIBERAL.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A modelista Edna Elissandra Perri Saciloto, 56, buscou atendimento um pouco antes das 13h e às 17h30, quando o LIBERAL conversou com ela, ainda não havia sido atendida.

“Tem pessoas que estão aqui desde às 8 horas”, comentou, acrescentando que estava sentindo bastante dor no corpo.

O LIBERAL passou pelo hospital por volta das 18 horas e contabilizou cerca de 20 pessoas na recepção e aproximadamente 40 aguardando consulta.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A Santa Casa Municipal de Chavantes, gestora do HM, afirmou que o PSA (Pronto-Socorro Adulto) recebeu um volume extraordinário de pacientes nesta segunda. Disse que foram realocados mais médicos – um total de sete – e abertas duas salas extras para atendimento.

A gestora informou ainda que num período de sete horas – entre as 7 e as 14 horas – foram abertas 183 fichas de pacientes, sendo que a média de atendimento do PSA do hospital ao longo de 24 horas é de 290 atendimentos (ou 84 pacientes a cada 7 horas).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Sobre a gravidade dos casos, a gestora afirmou que 84% eram de baixa urgência. A Santa Casa de Chavantes salientou, que também nesta segunda, entrou em funcionamento o sistema digital de atendimento no PSA, que vai agilizar e otimizar o processo de acolhimento e atendimento dos pacientes.