HM de Americana emite alerta para golpes em nome do hospital

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi de Americana emitiu um alerta à população neste sábado (10) sobre golpistas que estão usando o nome da entidade para pedirem dinheiro.

Os estelionatários estão se passando por médicos ou profissionais do hospital para solicitarem depósitos bancários aos familiares de pacientes internados, alegando que o valor seria para custear exames, medicamentos e outros procedimentos.

A direção do Hospital alerta para que não se faça nenhuma transação financeira, quando solicitado pagamento para custear quaisquer procedimentos na unidade de saúde, pois todos os atendimentos do local são gratuitos, independentemente do nível de complexidade.

De acordo com o Hospital Municipal, neste sábado (10), o familiar de um paciente recebeu, via WhatsApp, um pedido de depósito bancário para custear a realização de uma tomografia computadorizada, utilizando inclusive o perfil falso de um médico.

Esta é a segunda denúncia de golpe envolvendo pacientes, já que em agosto deste ano o HM já havia alertado sobre a mesma ação, com pedidos a familiares de pacientes para efetuarem depósitos a fim de custear a realização de exames.

“O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” repudia e lamenta o ocorrido, pois preza pela qualidade da assistência ofertada à população, sem nada cobrar por isso”, traz a nota da administração municipal.

A instituição pede, inclusive, que o familiar que sofrer esse tipo de pedido entre em contato diretamente com o HM pelo telefone 3471-6750 e também denuncie o fato às autoridades policiais.