HM cancela cirurgias por falta de material, denunciam pacientes

Pacientes do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, denunciam o cancelamento de cirurgias por falta de materiais. É a segunda vez nesta semana que o LIBERAL é procurado pelo mesmo motivo.

Quem precisa de procedimentos cirúrgicos relata que foram suspensos por falta de insumos básicos. É o caso da funcionária pública Elaine Cristina Mazieiro, de 45 anos. Ela passou por um ortopedista em 15 de março, após sofrer um acidente de trânsito e machucar um dos braços. O médico agendou a cirurgia para esta quarta, com internação no dia anterior, às 13 horas.

Pacientes relatam cenário de desorganização dentro da unidade de saúde – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Aguardei por quase três horas para ser internada. A enfermeira se desculpou pela demora e alegou que estavam em poucos funcionários. No começo da noite [terça] fui informada que a cirurgia seria cancelada porque era preciso uma explicação do médico a respeito do material que ele havia solicitado para o procedimento”, afirmou.

Nesta quarta, no entanto, na presença do ortopedista, disseram, segundo Elaine, que só estavam aguardando passar pela auditoria para ser aprovado. “Os profissionais não têm culpa, somos bem atendidos por médicos e enfermeiros, mas eles não têm como trabalhar sem material. Hoje mesmo [quarta] vi uma enfermeira dizendo que havia só uma caixa de luvas para a ala toda trabalhar”, declarou Elaine.

A mesma situação foi relatada pela atendente Cleusa de Sousa, de 41 anos. Ela quebrou a perna no último dia 11, passou por atendimento no HM e teve a cirurgia marcada para o dia 18. Na data, o médico passou no quarto e disse que não tinha material para fazer o procedimento e que agendaria a cirurgia para esta quarta.

Cleusa voltou a ser internada na terça e assim como Eliane teve a cirurgia cancelada. “Estou com a perna quebrada, tenho criança pequena, moro sozinha e sábado vai fazer 15 dias que estou nesta situação”, desabafou.

Em nota, a Prefeitura de Americana disse que não procede a falta de materiais, e que as cirurgias estão sendo reagendadas por conta de uma reorganização administrativa referente à utilização das Órteses, Próteses e Materiais Especiais não homologadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “Ressaltamos que os pacientes estão recebendo a assistência necessária”, finaliza.