HM apresenta palestra sobre depressão e saúde mental

Na manhã desta segunda-feira (28), o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” realizou mais uma ação voltada à campanha Janeiro Branco e apresentou aos funcionários a palestra “Estresse e qualidade de vida”, ministrada por Eduardo de Oliveira Ambrósio, acadêmico de medicina, membro da diretoria de psiquiatria acadêmica e monitor de psicopatologia psiquiátrica da PUC-Campinas.

A campanha Janeiro Branco começou em 16 de janeiro e fortalece a importância em manter a saúde mental e psicológica, evitando situações de estresse e tensão. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“Baseada no livro Sociedade do Cansaço, apresentei a palestra com o tema principal ‘qualidade de vida’. Conceituamos níveis de estresse e os princípios e causas, segundo paradigmas biopsicossociais. É de extrema importância entender e buscar evitar essa autocobrança psicológica e social que causa desequilíbrio comportamental e é tão presente atualmente na vida das pessoas. Por fim, apresentei caminhos e sugestões para buscar qualidade de vida e evitar doenças como depressão e as síndromes do pânico e burnout”, disse o palestrante Eduardo.

O diretor superintendente do Hospital Municipal, José Carlos Marzochi, ressaltou a importância das ações de conscientização. “O Janeiro Branco está estimulando e convidando as pessoas a olharem para si mesmas, suas emoções, sentimentos e a forma com que se relacionam com o próximo. A proposta é cuidar da saúde mental e emocional antes de qualquer coisa”, enalteceu.

Palestra nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (30), às 8h30, será proferida a palestra sobre “Saúde Mental”, no plenarinho da Câmara Municipal de Americana. O tema será abordado pelo psiquiatra doutor Aluísio Braz de Lemos. O evento é aberto ao público.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.