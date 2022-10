Histórias que os prontuários não contam: Um combustível para o médico

Marcelo Bergamo, cardiologista, em depoimento a João Colosalle

Marcelo se formou em Alfenas (MG), em 2006 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Comecei a tratar desse paciente em uma internação que ele teve no hospital onde eu trabalho, em 2014, por conta de um quadro que não estava muito bem esclarecido, de emagrecimento, possibilidade de câncer. Era um paciente na casa dos setenta anos, cardiopata, que já tinha feito uma cirurgia do coração.

Na investigação, foi descoberto um problema com duas válvulas no coração dele. Ele tinha uma infecção por uma bactéria. Depois de alguns dias de antibiótico, foi submetido a uma nova cirurgia, trocando-se as duas válvulas cardíacas. O paciente já estava bem debilitado e permaneceu mais de um mês internado na UTI, se recuperando, demonstrando sinais de melhora.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Quando ele foi de alta para o quarto, pegou uma nova infecção hospitalar e voltou para UTI. Foi novamente intubado. Foram em torno de uns 60 dias de internação, sendo que todos os dias eu passava para a visita, conversava com ele quando estava consciente, trocávamos informações, expectativas. Me chamou muito a atenção.

Ele ficou internado em um quarto de isolamento e montaram um painel cheio de fotografias da família dele. Tanto que quando eu olhava para as fotos dele mesmo, ali, e olhava para ele, eu pensava: não é o mesmo paciente, a mesma pessoa. Tinha mudado totalmente.

Houve uma melhora e a gente conseguiu dar alta. Mas foi necessitando de cuidados específicos. Só para se ter ideia, ele tinha uma escara, uma ferida, do tamanho de uma bola de futebol, por ter ficado muito tempo acamado. E começou a fazer um trabalho de fisioterapia em casa.

Na primeira vez que veio na consulta comigo, no consultório, ele se sentou com a esposa na minha frente e não me reconheceu. A ferida foi se fechando, mas demorou uns dois anos para cicatrizar e, nesse período, ele foi ganhando forma, musculatura, e até algum tempo atrás, voltou a se parecer com o cara da foto no painel.

Ele teve uma trajetória muito bonita nesse período, porque realmente seria a força de vontade dele e o fato de ele ter sido um atleta lá atrás que fizeram com que realmente ele conseguisse superar esses obstáculos.

Nos chamou muito a atenção porque se via que era uma pessoa que queria, que tinha objetivo, de ver os netos crescerem. E isso é fundamental dentro de um hospital. Aqueles pacientes que têm convicção de que tudo vai dar certo, que vão conseguir superar… Também é um combustível para a gente.

Este paciente veio a falecer recentemente. Conseguimos mantê-lo apesar de uma expectativa muito baixa de vida que ele tinha, oito anos atrás. A gente e a própria família, que nos agradeceu por conta disso. Um dia ou outro, acaba partindo.

Eu estava em viagem quando recebi a notícia que ele havia falecido. Dois dias antes, a esposa havia me mandado alguns resultados de exames para que eu checasse, dizendo que estava tudo bem.

Considero todo paciente meu que venha a morrer sendo uma falha minha. Não deixa de ser uma frustração, de não querer que ele vá, mas a gente sabe que é o desenrolar da vida, a evolução natural. Só que aí quando você vê que as pessoas ali ao redor dele continuam acompanhando com você, porque eles poderiam escolher outro médico, é uma forma de reconhecimento.