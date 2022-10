Histórias que os prontuários não contam: Nem sempre é um ‘piti’

No último relato da série sobre o Dia do Médico, a importância da empatia no atendimento e de se dar a devida atenção ao paciente

Ana Cláudia da Cunha Corrêa, clínica geral, em depoimento a João Colosalle

A médica Ana Cláudia, que já atendeu em hospitais de Americana – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Houve um caso na minha residência que eu acho interessante levar para a vida. Eu fazia faculdade em Alfenas, Minas Gerais, e um jovem de 29 anos deu entrada no pronto-socorro durante a noite, em um final de semana. Quem estava de plantão era a minha R2 [médico residente que cursa o segundo ano de especialização].

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O paciente chegou com um quadro que não se referia a dores, febre. Foi um quadro súbito que evoluiu com muita falta de ar, frequência cardíaca aumentada. Estava consciente e não tinha um histórico de nada que pudesse indicar um quadro infeccioso, sem histórico de comorbidades, não fazia uso de nenhum medicamento, não bebia, não fumava.

Eu peguei o plantão no dia seguinte. Quando ela [a colega residente] me passou o caso, o que ela alegou para mim: que provavelmente se tratava de um quadro que a gente chama de “piti”, emocional.

Realmente, o quadro dele, dava a impressão de que era mesmo um piti. Porque não tinha uma queixa específica. Fizemos o eletrocardiograma, era uma frequência cardíaca aumentada, estava respirando rápido.

Meu chefe de residência era um paizão. Ele sempre disse “toma cuidado”, “vai atrás das causas”. Então, o que me chamou a atenção foi essa respiração rápida. Por desencargo de consciência, colhemos uma gasometria arterial do paciente, para termos certeza de que era um quadro emocional.

A gasometria veio com uma acidose metabólica horrorosa. O pH do sangue normal é de 7,35 a 7,45. O dele estava sete, 6,9. A acidose metabólica tem várias causas. Num primeiro momento, a gente começou a repor, por indicação, bicarbonato e pedimos aquela relação de exames para ver os diferenciais e uma vaga de UTI.

Só que esse paciente não melhorava nada com o bicarbonato. Ele foi para UTI, conseguimos transferi-lo. Na madrugada, ele teve uma parada cardíaca. Ele foi reanimado, passou uma hora, teve outra parada e não voltou mais. O paciente foi a óbito sem um diagnóstico fechado.

Na época, como em Alfenas era um hospital-escola, a gente tem o serviço de verificação de óbito. Os casos que a gente não conseguia definir eram encaminhados para fazer necropsia, para saber a causa.

O interessante é que a família se negou a isso. Vinte e nove anos. É estranho, entendeu? Porque uma família vai querer saber o que aconteceu, né? E os exames que a gente viu não falavam muita coisa. Acabamos imaginando que podia se tratar de um quadro de intoxicação, de envenenamento. Mas a gente não podia fazer nada. A reação da família foi muito estranha.

Mas, enfim, qual é a questão que eu levei para a vida? O recém-formado, ou até o que já tem uma certa experiência, tende a ver o paciente e achar que tudo é um piti. E é aí que a gente come bola. Eu vejo que isso é muito comum no pronto-socorro, não dar a atenção que o paciente realmente precisa. Falta um pouco dessa empatia, de se colocar no lugar do paciente e pensar como se ele fosse alguém da sua família.

Todas as vezes que eu trabalhei em pronto-socorro, sempre me vem à cabeça: nunca considerar em primeira hipótese um quadro emocional. Esta é a importância deste caso, que eu não me esqueço.