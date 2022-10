Histórias que os prontuários não contam: Depois da alta, uma carta

LIBERAL traz o segundo relato de série especial sobre a semana do Dia do Médico, comemorado nesta terça-feira

Formado pela Unicamp, Ikaro atua em Americana e região – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Eu estava fazendo residência em clínica médica, primeiro ano, quando tive um paciente em estágio de UTI. Era jovem, devia ter entre 25 e 28 anos. Era o paciente mais grave da Unicamp, no Hospital das Clínicas.

Estava intubado, fazendo hemodiálise, o fígado quase que parou completamente, os rins pararam e ele sofreu infarto. Teve falência pulmonar e precisou ser intubado, usando ventilação mecânica. Tudo isso, ao mesmo tempo e em decorrência de overdose de cocaína. Ele tinha um problema de dependência química e acabou fazendo o uso acima do que já fazia normalmente.

A gente conduziu esse paciente por mais ou menos um mês. E foram diversas circunstâncias em que ele quase evoluiu a óbito. Também teve uma infecção bacteriana durante a internação.

Quando eu vi que ele ia conseguir sair da internação, que estava prestes a deixar a intubação e seguir para a enfermaria, eu me questionei muito. Poxa, a gente estava cuidando dele ali como médico e paciente, conversando com a família diariamente, mas, e aí? Se ele voltasse a ter outro episódio de uso abusivo de drogas, será que ele aguentaria? E o que de verdade seria feito para que ele nunca mais passasse por aquilo?

Então, na véspera de ele receber alta, fui para casa à noite e escrevi uma carta, à mão. Nesta carta, continha tudo que ele passou na internação. Como ficou sedado por quase um mês, ele não sabia. Relatei tudo o que aconteceu. Da falência do pulmão, do fígado, do infarto, da hemodiálise. Eu queria que ele entendesse que não era meu lado médico falando, mas seria o meu lado como um amigo que acabei ficando da família.

Escrevi que nunca mais queria que ele voltasse ao uso de drogas e expus algumas questões da minha fé. Sou cristão e expus alguns textos bíblicos para ele. Falei do amor, do perdão que ele precisava ter com ele mesmo, com as pessoas ao redor.

Ele teve alta para a enfermaria e não tive mais contato. Depois que foi embora do hospital, acabou me adicionando no Facebook.

Passados uns três anos daquela situação, ele me procurou. “Ikaro, guardei aqui a carta que você escreveu para mim”. Tirou uma foto e me mandou. “E eu queria dizer que desde aquele dia eu nunca usei nenhuma droga. Estou casado, cuidando do meu filho e minha vida mudou”.

Aquele que era o grande objetivo da internação, que era ele recuperar e sobreviver, foi atingido, mas eu tinha um alvo que era que ele nunca mais voltasse a repetir aquele ato. Talvez no próximo ele fosse morrer.

Parte da empatia que eu desenvolvo com os pacientes é porque eu já acompanhei muito meus familiares com doenças. Antes de entrar na faculdade de medicina, eu já vivenciei isso, já tive a oportunidade de sentir o que era ser bem tratado ou não.

É uma situação emocionante. Aquilo me marcou, me trouxe alegria, paz, esperança de que o trabalho que eu tenho feito tem sido um trabalho que tem recompensa. No sentido de as pessoas mudarem seus hábitos e terem uma vida melhor.