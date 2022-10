Histórias que os prontuários não contam: A persistência de uma mãe

Na semana do Dia do Médico, o LIBERAL traz cinco relatos de profissionais que atuam em Americana e região

Na semana do Dia do Médico, comemorado na próxima terça-feira (18), o LIBERAL traz cinco relatos de profissionais que atuam em Americana e região. Publicados a partir deste domingo até a próxima sexta-feira, são momentos que vão da tristeza à alegria e que lembram a importância da relação de empatia entre médicos e pacientes.

Neusa Shigueko Watanabe Fagionato, ginecologista,

em depoimento a João Colosalle

Neusa é formada em medicina há trinta anos – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Foi em junho de 2009 que ela veio comigo pela primeira vez. Tinha acabado de se casar. Fez tudo certinho, tinha o dom da maternidade. Veio com o marido para poder fazer os exames de pré-concepcional. Queria saber se estava tudo bem, se estava preparada. Vinte e dois anos de idade. Fizemos os exames e estava tudo certinho. Daí três, quatro meses, ela apareceu grávida, toda feliz, radiante.

Começamos a fazer o pré-natal. Foi fazer o primeiro ultrassom e não deu para ver ainda o bebê. Quando ela repetiu, deu o que a gente chama de gestação anembrionada. O que é isso? É uma gravidez, mas não tem a formação do bebê. Quer dizer, não vai evoluir.

Foi muito difícil para ela. Uma das piores experiências na vida de uma mulher é o abortamento. Ainda mais quando você é jovem e não tem nenhum filho. Porque não é que um filho substitua o outro, certo? Mas quando você já tem um, pelo menos você não vai ter aquele medo de que você será incapaz de gestar. E de uma forma bem lá no fundo, às vezes, vem aquele sentimento de culpa. Mas ela é uma pessoa assim muito jovem, alegre. Falou: “eu vou tentar de novo”.

Passaram-se seis meses e ela apareceu grávida novamente. Feliz, contente. No ultrassom, deu para ver o embriãozinho. Quando ela foi fazer outro, viram que o neném tinha uma má formação. Encaminhamos para o geneticista, que constatou. Em torno de um mês, ela teve um abortamento espontâneo. Foi aquele luto novamente. O casal tem que estar bem unido, porque senão você não consegue superar sozinho.

Bom, passou um ano e ela apareceu grávida novamente: gêmeos. Uma alegria total, todo mundo radiante. Era como se fosse aquela sensação: ‘Deus me presenteou. Perdi os dois e agora eu tenho dois’. Quando ela foi fazer ultrassom, bem no comecinho, um daqueles se multiplicou e ela estava grávida de trigêmeos. Dois idênticos e mais um. Eram três meninas.

Perto do sexto mês, ela entrou em trabalho de parto espontâneo e rompeu a bolsa. Eu tinha um colega, professor na Unicamp, que fazia gestação de alto risco. Ele aceitou o caso e foi pra Campinas. Tentou segurar o máximo para ver se conseguia um tempo maior, mas não conseguiu. Nasceram as três meninas, e pela prematuridade extrema, as três morreram.

Do ponto de vista médico, o que nós poderíamos fazer, fizemos. Sabe aquela tristeza que você não consegue, não tem palavras para descrever? Ela deu um tempo maior para poder tentar engravidar novamente. Mas, de novo, saiu daqui e falou para mim: “eu não vou desistir”. Eu falei: “isso mesmo. O que precisar, eu estou aqui”.

Daí um tempo, ela voltou grávida. O sexto. De todos, acho que foi um dos pré-natais mais difíceis. Ela fazia ultrassom com mais frequência. Foi uma gestação que pareceu que demorou mais de um ano para acontecer. Era um menininho. Deu tudo certo. Fizemos o parto, ele nasceu lindo. Foi uma explosão de alegria, indescritível.

Passaram-se oito anos, a relação continuou, ela me contava as coisas, mandava fotos. Aí, apareceu grávida de novo. Fez a sexagem e descobriu que era uma menina. Quando nasceu, era linda. Este parto foi mais tranquilo.

Caminho árduo, né? É como se fosse uma parceria. São essas coisas que enchem o coração da gente de alegria. Cada dia uma história, cada dia uma energia diferente. Eu acho que você tem que ter muita fé e esperança, este sentimento de não desistir. Tudo o que acontece na sua vida, mesmo que seja a coisa mais difícil deste mundo, você precisa aprender a tirar uma boa lição daquilo.