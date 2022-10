Histórias que os prontuários não contam: A medicina e o poder da fé

A história de uma pediatra e de uma recém-nascida com múltiplas paradas cardíacas; leia o quarto relato da série sobre o Dia do Médico

A medicina faz parte da minha vida desde que eu aprendi a ler e escrever. Eu sabia que eu queria ser médica e batalhei muito para isso. Este ano eu estou completando quarenta anos de formada em medicina. Trinta e sete na pediatria. E me especializei em neonatologia. Vários casos da UTI neonatal do hospital onde eu atuo me marcaram muito. São 22 anos que a gente está lá dentro, né? É um pedaço nosso.

Eu tenho uma história, recente, que também mostra um lado importante que é você crer, ter uma religiosidade. Não importa qual, mas você crer em um ser superior que estará sempre te apoiando.

Nós tivemos uma bebê que nasceu com um problema no esôfago e fez uma cirurgia. Ela estava com a gente na UTI, teve algumas intercorrências que eram determinantes devido à patologia dela. E em uma delas ela teve um quadro de infecção muito grande, uma septicemia.

Durante um plantão meu, noturno, esta bebê teve nove paradas cardíacas. Nós a reanimamos nove vezes. É absurdo, uma coisa que eu não vi até hoje. Um caso extremamente grave. As nove paradas complicaram demais o prognóstico. Não saíamos de cima dela o tempo inteiro. Caía a saturação, depois voltava. Uma frequência cardíaca muito baixa. Aquilo estava apertando o coração.

Na época, antes da pandemia da Covid-19, era permitido visitar. Nesta noite das paradas, eu mandei chamar o pai. Ele veio, mais a mãe e o avô. Eu deixei o avô entrar e ele aplicou uma oração sobre a incubadora.

A madrugada toda foi uma loucura. Na manhã seguinte, outra plantonista assumiu e a bebê teve mais três paradas. Quando voltei, à noite, outras duas paradas. Depois de umas quarenta e oito horas, ela estabilizou.

Esta menina não tem uma sequela. Nenhuma. Vimos fotos da festinha de um ano, de dois anos, ela andando, brincando. Não sei mais para frente, mas neste momento, tudo mostra que a gente agiu certo e a mão de Deus ajudou.

Eu sempre vou conversar com os pais, principalmente quando eles estão muito ansiosos. E falo para eles que eu já fiquei daquele lado. Fiquei mesmo. Meu filho, com 11 anos, foi para UTI durante 60 dias. Sei exatamente o que é ficar daquele outro lado.

Quando eu chegava no leito do meu filho, eu falava que ele tinha que melhorar, que ele era forte. Então, quando os pais vêm aqui, que eles esqueçam toda essa aparelhagem. Olhe para a sua criança, converse com seu filho, faça uma oração a quem você tiver crença.

É lógico que o conhecimento científico todo e tudo que a gente fez ali na hora foi importante. Mas eu acredito que tem alguém por trás que está ajudando. As orações do avô foram muito positivas.

A medicina fala que a gente tem que lutar até a última gotinha que tiver de conhecimento para poder atender aquele paciente. Não devemos nunca desistir.