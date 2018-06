História de um passado que se renova

Celebrando 71 anos de fundação em 2018, o crescimento e desenvolvimento da comunidade de São João Batista se confundem com a própria história de Americana. A primeira capela dedicada ao santo foi erguida em 1925 junto ao Ribeirão Quilombo, pelos moradores do Bairro Carioba. O pequeno templo entre as casas da colônia realizava celebrações e procissões em louvor ao padroeiro, João Batista.

A comunidade alcançou um novo patamar em 1947, quando foi lançada a pedra fundamental da nova igreja, na presença do Bispo Diocesano de Campinas, Dom Paulo Tarço. Dois anos depois, em 1949, foi realizada a primeira Santa Missa no espaço, ainda inacabado. Os anos seguintes foram importantes para o desenvolvimento da comunidade, com a capela passando a abrigar também celebrações solenes. Foto: Arquivo / O Liberal

Ampliações no espaço vieram em 1971, com a construção de um salão e um forno à lenha, tornando a vida da comunidade mais intensa até 1976. Foi nessa época que a Fábrica de Tecidos foi fechada e o bairro desocupado. Boa parte dos moradores da comunidade dispersou até que, em 1994, antigos cariobenses e descendentes se reuniram para reerguer a comunidade.

A partir de 1996, a quermesse de São João Batista voltou a ser realizada e a verba arrecadada usada para a manutenção e reforma da igreja. Hoje uma das festas populares mais queridas de Americana, a Festa de Carioba começou tímida: os moradores do extinto bairro se reuniam todo mês de junho, ao redor de uma grande fogueira, para louvar o santo e saborear comidas e bebidas típicas da época. O que era uma simples reunião cresceu e ganhou mais admiradores. Foto: Arquivo / O Liberal

Devoção ao santo ‘festeiro’

Celebrado no dia 24 de junho, São João é conhecido popularmente como “santo festeiro”, mas na tradição católica é considerado o santo mais próximo de Jesus Cristo. Segundo consta na Bíblia, além de ser seu primo, João foi o responsável pelo batismo de Jesus no Rio Jordão.

É conhecido até hoje como São João Batista justamente por conta da sua fé e devoção com o ritual do batismo e, junto com a Virgem Maria, é o único santo que tem a data de nascimento – e não a da sua morte -, citada na liturgia. Filho de Isabel e Zacarias (ela estéril e ele mudo), João iniciou o seu trabalho de anunciar a chegada do Filho de Deus alguns anos antes de Jesus iniciar a sua própria missão. Foto: Divulgação

Com palavras firmes, pregava a conversão e a necessidade do batismo de penitência. Ele morreu degolado no governo do rei Herodes Antipas, por defender a moralidade e os bons costumes.

Há 32 anos o santo é homenageado pelos devotos, outros membros da comunidade católica, e a população em geral, durante o mês de junho, por meio de uma intensa programação religiosa e festiva.