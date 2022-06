Henrique, da dupla com Juliano, esquece arma em hotel; assessoria nega apreensão

Pistola foi apreendida no sábado, inicialmente com a informação de que seria de um segurança da dupla

O cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, esqueceu uma pistola carregada dentro de um hotel no bairro Campo Limpo, em Americana, após se apresentar na sexta-feira (10) na 34ª Festa do Peão. A arma foi apreendida no sábado (11), inicialmente com a informação de que seria de um dos seguranças da dupla.

O caso foi registrado na delegacia de plantão inicialmente como localização e apreensão de objeto, o que foi alterado depois para localização, apreensão e entrega de objeto.

No entanto, a assessoria da dupla nega que a arma tenha sido apreendida, afirmando que o objeto foi deixado no hotel junto de outros itens pessoais, onde uma outra pessoa da equipe ainda estava hospedada.

Arma do cantor foi apreendida, mas será devolvida a ele – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo boletim de ocorrência, uma equipe se deslocou até o hotel após o contato de um tenente-coronel e um capitão da Polícia Militar de Goiás, dizendo que acompanhavam os cantores como seguranças e que uma pistola Glock modelo G17 calibre 9, com dois carregadores contendo 18 munições cada, havia sido esquecida no hotel.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em pesquisa pela numeração da pistola, inicialmente não houve resultado. Neste momento, o suposto proprietário do armamento mantinha contato através do WhatsApp, porém não apresentou imagem do registro da arma, nem a carteira funcional. Então, a arma permaneceu apreendida.

No dia seguinte, na Central de Polícia Judiciária, o delegado de plantão verificou que o proprietário da arma seria Ricelly Henrique Tavares Reis, o cantor Henrique. Ele tem porte de arma e o registro expedido pelo Ministério do Exército é válido. O armamento foi depositado a um integrante da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que incumbiu-se de encaminhá-la lacrada ao proprietário.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da dupla, que negou que a arma de Henrique tenha sido apreendida. Veja a nota na íntegra:

“Esclarecemos que Henrique não teve sua arma apreendida, como divulgado. Seguem esclarecimentos:

O cantor seguiu para o show de Pedro Leopoldo/MG, com programação de voltar para Americana/SP devido a um compromisso pessoal. Por este motivo a arma ficou em segurança junto a outros itens pessoais no hotel em que estava hospedado.

Com a mudança de planos, Henrique tomou o cuidado de avisar o hotel através de sua equipe sobre a arma em seu quarto e, pediu para um policial retirá-la. Assim, estaria sob os cuidados de um agente de segurança e não de uma pessoa sem capacidade técnica para porta-la, evitando extravio.

Vale lembrar que um membro de sua equipe ainda estava hospedado, mesmo assim o cantor preferiu que a arma fosse retirada por uma pessoa capacitada. A arma foi entregue em mãos do cantor após duas horas, lacrada e com o devido cuidado.

Henrique também é competidor em algumas modalidades de tiro. Portanto, sempre que possível, dedica um tempo para treinar em locais adequados. Inclusive, no próximo domingo, 19 de junho, ocorrerá a etapa estadual em que irá competir.

Ressaltamos que Henrique possui porte legal e a arma está devidamente registrada.

Tanto Henrique como Juliano fazem questão de divulgar o esporte e o equipamento da maneira correta. Eles seguem pontuando, treinando e disputando assiduamente.

1º , 2º 3º e 5º em etapas e modalidades diferentes, são alguns dos resultados obtidos”.