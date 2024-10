Helicóptero com secretário estadual da Segurança faz pouso forçado no Aeroporto de Americana

Um helicóptero Águia da PM (Polícia Militar), que transportava o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, colidiu com um pássaro e precisou fazer um pouso forçado no Aeroporto de Americana, no início da tarde desta terça-feira (1º). Ninguém se feriu. A aeronave vinha de São Carlos e tinha como destino a cidade de São Paulo.

De acordo com apuração do LIBERAL, Derrite cumpriu uma agenda na manhã desta terça no Paço Municipal de São Carlos, onde fez a entrega de 50 pistolas e dois fuzis que serão utilizados na guarda local. Após o evento, a secretário pegou um helicóptero Águia para retornar à capital.

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Porém, durante o trajeto, a aeronave teria colidido com um pássaro, o que danificou o parabrisa. Por conta disso, o piloto e o copiloto decidiram fazer um pouso forçado no Aeroporto de Americana.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Derrite estaria acompanhado do delegado e secretário-executivo da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), Osvaldo Nico, e do delegado geral da Polícia Civil, Artur José Dian. Eles aguardaram alguns minutos até a chegada de outro helicóptero, que levou-os até o destino.

O presidente da câmara, Thiago Brochi (PL), chegou a conversar com o secretário após a situação e disse que a decisão se deu porque o Aeroporto de Americana era o mais próximo de onde estavam.

“Estava tudo em ordem, [o problema] não chegou a colocar eles em risco. Foi uma coisa simples. Por cautela resolveram pousar e pegar outra aeronave. Dei um abraço nele [no Derrite], conversei, ele não entrou em detalhes, mas estava tranquilo”, contou Brochi.

A reportagem procurou a SSP-SP, que não respondeu até o fechamento desta matéria. O helicóptero Águia danificado permaneceu em Americana.