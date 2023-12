‘Helena’ e ‘Antonella’ tomam lugar de ‘Alice’ e se tornam nomes mais escolhidos em Americana em 2023

Helena e Antonella são os nomes mais populares entre as meninas nascidas em Americana em 2023. De acordo com dados divulgados pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), os nomes lideraram o número de registros de bebês no município neste ano, com 42 e 35 crianças respectivamente.

A dupla desbancou o nome Alice, que no ano passado foi registrado 46 vezes e, em 2023, ficou no quinto lugar, com 28 registros. O restante do top 5 americanense entre as meninas conta com Alice (28), Maitê (26) e Cecília (26).

Entre os meninos, o primeiro lugar permanece com Miguel, que foi o nome dado a 32 bebês em 2023. O número foi menor que no ano anterior, quando foi registrado 51 vezes. Além dele, a lista dos cinco nomes mais dados para meninos registrados possui Davi (28), Bernardo (27), Noah (26) e Theo (26).

No cenário nacional, Helena também ficou em primeiro lugar. Ao todo, foram 6.769 crianças registradas com o nome no Brasil. Antonella, no entanto, ficou apenas na 21ª posição, com 2.968 registros. Miguel, por sua vez, foi o mais escolhido entre os meninos, dado a 6.623 recém-nascidos.

Região

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Helena ficou em primeiro lugar também em Santa Bárbara d’Oeste, com 31 registros. Em Nova Odessa aparece na terceira posição, sendo destinado a seis crianças, enquanto Antonella ficou em segundo, com oito. A liderança ficou com Gael, registrado nove vezes.

Já em Sumaré, o topo do ranking fica com Theo, nome dado a 41 bebês. Entre os cinco mais registrados no município, aparece Anthony, com 30 vezes. É a única cidade da região com o nome entre os dez mais populares no ano. Assim como Nova Odessa, Hortolândia tabém teve Gael como o nome mais popular, com 32 crianças.

Nomes mais registrados em Americana

Feminino Masculino 1. Helena (42) 1. Miguel (32) 2. Antonella (35) 2. Davi (28) 3. Alice (28) 3. Bernardo (27) 4. Maitê (26) 4. Noah (26) 5. Cecília (26) 5. Theo (26) Fonte: Arpen-Brasil

Nomes mais registrados em Santa Bárbara

Feminino Masculino 1. Helena (31) 1. Miguel (30) 2. Alice (24) 2. Arthur (26) 3. Laura (21) 3. Heitor (25) 4. Maria Clara (19) 4. Gael (23) 5. Maitê (17) 5. Theo (22) Fonte: Arpen-Brasil

Nomes mais registrados em Nova Odessa

Feminino Masculino 1. Antonella (8) 1. Gael (9) 2. Maria Alice (7) 2. Davi (8) 3. Maitê (7) 3. Theo (8) 4. Helena (6) 4. Isaac (7) 5. Stella (6) 5. Noah (6) Fonte: Arpen-Brasil

Nomes mais registrados em Sumaré

Feminino Masculino 1. Helena (34) 1. Theo (41) 2. Alice (27) 2. Miguel (41) 3. Valentina (22) 3. Heitor (33) 4. Laura (21) 4. Anthony (30) 5. Sophia (20) 5. Ravi (27) Fonte: Arpen-Brasil

Nomes mais registrados em Hortolândia

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle