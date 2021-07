Heitor Penteado promove projeto ‘Varal Solidário’

Projeto faz parte do programa social da escola chamado “Movimento Ser” que trata com os estudantes as questões sociais

EE Heitor Penteado lança projeto “Varal Solidário”, onde pessoas em situação de vulnerabilidade recebem ajuda - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

A coordenação e alunos da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado, em Americana, lançaram o projeto “Varal Solidário”. Aqueles que estão em situação de vulnerabilidade podem passar em frente à escola, que fica na Rua dos Professores, número 40, no Centro, e tirar peças de roupas e sapatos. A ação segue até o próximo dia 30.

O projeto faz parte do programa social da escola chamado “Movimento Ser” que trata com os estudantes as questões sociais, e é realizado no colégio estadual todos os anos, desde 2011.

“Antes da pandemia, nós tínhamos o ‘Varal Solidário’ voltado para os próprios alunos. Principalmente aqueles em mais necessidade, poderiam tirar o que precisavam. Este ano, tivemos a ideia de fazer para a população em geral. Sabemos que vivemos um momento delicado e que muitas pessoas não podem comprar estes itens”, explicou Edson Pereira de Araújo. Ele coordena a escola ao lado de Franciele Castelani Chames.

Como fazer

Para quem tiver interesse em doar, a escola pede que as roupas estejam em perfeito estado e de preferência, lavadas. É só deixar a doação na secretaria do colégio, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.