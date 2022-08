Haddad quer consórcio para recuperar Represa do Salto Grande

Candidato a governador fez uma caminhada com apoiadores em Americana e falou com o LIBERAL

Candidato ao Governo de São Paulo, o ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) defendeu nesta sexta-feira, em entrevista ao Grupo Liberal, a formação de um consórcio intermunicipal com foco na recuperação da Represa do Salto Grande.

Haddad foi entrevistado pela reportagem durante visita a Americana. Ao longo do período de campanha eleitoral, o LIBERAL pretende entrevistar todos os candidatos a governador que passarem pelo município.

Ato no Centro do município durou aproximadamente 15 minutos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nesta sexta, o petista fez uma caminhada de aproximadamente 15 minutos no Centro da cidade, com dezenas de apoiadores. O ato começou na Praça Comendador Muller e seguiu pelo Calçadão. Depois, ele concedeu entrevista na sede do Grupo Liberal.

Na ocasião, Haddad apontou que a poluição da Represa do Salto Grande não é um problema só de Americana, mas também das outras cidades que contribuem para esse cenário.

Portanto, para ele, os municípios devem trabalhar juntos em busca de uma solução. “Toda vez que você tem um problema que é de mais de um município, como é o caso da represa, você tem de consorciar a solução”, afirmou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Porém, o consórcio sugerido por Haddad, na visão dele, precisa ser encabeçado pelo governo estadual, e não ficar restrito apenas aos municípios.

“Eu vi alguns casos de consórcio e, quando é só de município, não funciona tão bem. Quando o Estado está dentro do consórcio, ele organiza melhor, até pela autoridade”, disse o candidato, que destacou o potencial turístico e de consumo humano da represa.

Trem Intercidades

O petista também falou em tirar do papel o Trem Intercidades, que primeiro ligaria São Paulo a Campinas e depois teria um prolongamento até Americana.

Ele lembrou que o projeto, anunciado pelo 2012 pelo então governador Geraldo Alckmin (PSB), ainda não foi sequer licitado pelo governo estadual. “Tem muita pressão das concessionárias de pedágio, porque elas temem perder receita”, alegou.

Haddad ressaltou que, se não houver transporte ferroviário de passageiros, haverá um momento no qual as rodovias do Estado não suportarão mais o volume de veículos. “Não tem rodovia que vai dar conta do tráfego entre São Paulo e Campinas”.

Candidato ao Senado, o ex-governador Márcio França (PSB), que também era esperado para o evento em Americana, por fim não compareceu.